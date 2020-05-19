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Эксклюзив Эха 17:27, 19 мая 2020

Сенатор Лисовский не считает конструктивным предложение Жириновского ликвидировать Совет Федерации

Сенатор Сергей Лисовский не считает конструктивным предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ликвидировать верхнюю палату, так как Совет федерации исполняет очень важную функцию – это защита регионов. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Совет Федерации выполняет очень важную функцию — это защита регионов. Зачастую часть законов приемлема только для регионов, и по тем или иным причинам не подходит для других. И вот этот барьер на пути принятия законов, которые не учитывают интересы всех регионов, он очень важен». – сказал он.

С.Лисовский добавил, что Совет Федерации достаточно часто отклоняют законы, которые проходят в Думе иногда единогласно.

«Совет Федерации — это место не фракционного голосования. Тоже важный момент, потому что в ГД — как во фракции решили, так и голосуют. А у нас голосование по регионам. Если законопроект или инициатива нужна определенному количеству регионов, то член совета федерации от этих регионов может голосовать независимо от позиции других членов сената. Я считаю это важный момент, который обеспечивает учет всех интересов», — подчеркнул сенатор.

Также С.Лисовский отметил, что понимает стремление лидера ЛДПР – сэкономить бюджет, но то «недоопущение тех проблем, которые могут возникнуть при не учете интересов регионов, будут стоить стране гораздо больше, чем затрату на работу Совета Федерации».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации, а также сократить число депутатов Мосгордумы (МГД) и Госдумы.



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