Александр Кокорин подписал новый контракт с петербургским «Зенитом»

Он рассчитан до конца сезона. Об этом сообщает сайт «Чемпионат.com». О достижении договоренности с 29-летним форвардом заявил генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев. По его словам, клуб пошел на это ради того, чтобы позволить нападающему продолжить выступать в составе «Сочи». Прежний контракт Кокорина истекал 30 июня, что затрудняло его выступление в Тинькофф Российской премьер-лиге после возобновления сезона. Медевдев подчеркнул, что заключение соглашения носило технический характер и было согласовано и с игроком, и с «Сочи».
2020-05-19T17:05:04+03:00
2020-05-19T17:05:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2645581-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:05, 19 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…