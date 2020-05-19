Александр Кокорин подписал новый контракт с петербургским «Зенитом»

Он рассчитан до конца сезона. Об этом сообщает сайт «Чемпионат.com». О достижении договоренности с 29-летним форвардом заявил генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев. По его словам, клуб пошел на это ради того, чтобы позволить нападающему продолжить выступать в составе «Сочи». Прежний контракт Кокорина истекал 30 июня, что затрудняло его выступление в Тинькофф Российской премьер-лиге после возобновления сезона. Медевдев подчеркнул, что заключение соглашения носило технический характер и было согласовано и с игроком, и с «Сочи».