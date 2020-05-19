В китайской провинции Гирин, граничащей с Приморским краем, вернули ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

Под ограничениями оказались 108 миллионов человек. Местные жители отмечают, что новые меры жестче, чем в феврале и марте. В регионе выявили более 30 новых случаев заражения. Предполагается, что они контактировали с людьми, вернувшимися из России, пишет агентство Блумберг.

Как сказал «Эху Москвы» профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов, эта ситуация может угрожать второй волной эпидемии в мире. Северинов также заметил, что в нынешней ситуации, учитывая, что эта провинция граничит с Приморскими краем, Россия представляет большую угрозу для Китая, а не наоборот.