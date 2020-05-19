Российское правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики страны

Согласно расчетам чиновников, этот процесс продлится до конца следующего года.

Первый этап восстановления российской экономики, названный «адаптацией», стартует в конце второго квартала этого года и продлится в течение третьего квартала. Ограничения, связанные с эпидемией, продолжат действовать, но при этом правительство постарается не допустить дальнейшего распространения рецессии. Об этом пишет агентство «Интерфакс», которому удалось ознакомиться с планом.

Вторая его стадия, которая продолжится до конца второго квартала следующего года, предусматривает восстановление экономики. В большинстве регионов снимут ограничения, связанные с эпидемией. Начнется снижение уровня безработицы, а месячные показатели ВВП должны вплотную приблизиться к уровню 2019 года.

Наконец, третий и последний этап, получивший название «стадии активного роста», продлится до конца следующего года. Все ограничения будут полностью сняты, а страна должна выйти на устойчивые темпы прироста экономики, сравнимые с общемировыми.

Официально план пока не представлен, правительство должно завершить работу над ним до 1 июня.