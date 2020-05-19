Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

Он считает, что в стране «много ненужных депутатов и чиновников». Верхняя палата себя изжила, пояснил Жириновский в интервью «Эху Москвы».

«В Госсекторе занято до трети экономически активного населения. У нас больше 2-х млн — это сотрудники разных органов власти. И 600 тысяч из них — это только госслужащие. Нам не нужны две палаты, для чего этот дубляж? Это давно уже отжило. Верхняя палата представляет федерации, но у нас всегда было единое государство, централизованное. Навязывание федераций приводит к минусам», — отметил политик.

Также, по мнению вице-спикера Госдумы, необходимо сократить депутатов и аппарат в Государственной Думе, Мосгордуме и местных парламентах.

«Надо сократить весь этот депутатский корпус. Почти миллион человек, депутаты всех уровней, это совершенно не нужно. Пусть идут работать в образовательные сферы, всем работа найдется. Мы имеем непроизводительные расходы. Если все сократить, мы сэкономим большие средства — это огромные деньги, которые можно направить в медицину, образование и ЖКХ», – отметил он.

По словам Жириновского, законы должны «готовить юристы Минюста и представлять их в правительстве РФ», а далее – на подпись президенту.

«Чем меньше будет сотрудников, тем легче будет ими управлять. Оставшимся дать жесткое указание, в каком направлении им развивать страну», — заявил политик.