В Якутии врача-инфекциониста затравили и довели до увольнения после жалобы губернатору на нехватку СИЗ

В Якутии врача-инфекциониста Ленской районной больницы затравили и довели до увольнения после жалобы губернатору на нехватку средств индивидуальной защиты. Об этом написал в Инстаграме глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, врач Татьяна Старцева на встрече с медиками всего лишь попросила губернатора «улучшить оснащение защитными костюмами», после чего тот сразу дал поручение обеспечить их поставку в отделение. Позднее Николаев узнал, что руководство медучреждения обвинило Старцеву в том, что та якобы «позорит больницу». Николаев пообещал, что по факту произошедшего будет проведена проверка, по результатам которой виновных в увольнении врача накажут.