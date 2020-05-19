Соцсеть «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора удалила пост о премиях на 400 тысяч рублей для петербургской чиновницы

Администрацию группы об этом не уведомили, рассказал интернет-изданию «МБХ медиа» муниципальный депутат Александр Изотов. Он предположил, что в ведомство с жалобой на сообщение обратилась сама чиновница. Речь идет о публикации в сообществе «Наш дом — Лиговка-Ямская» о премиях и других выплатах, которые получила глава аппарата муниципального совета данного округа Петербурга Юлия Корнеева. Изотов обратился в городскую прокуратуру с требованием вернуть деньги в бюджет, также он намерен жаловаться на удаление записи.
2020-05-19T16:34:10+03:00
2020-05-19T16:34:10+03:00
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16:34, 19 мая 2020
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