Соцсеть «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора удалила пост о премиях на 400 тысяч рублей для петербургской чиновницы

Администрацию группы об этом не уведомили, рассказал интернет-изданию «МБХ медиа» муниципальный депутат Александр Изотов. Он предположил, что в ведомство с жалобой на сообщение обратилась сама чиновница. Речь идет о публикации в сообществе «Наш дом — Лиговка-Ямская» о премиях и других выплатах, которые получила глава аппарата муниципального совета данного округа Петербурга Юлия Корнеева. Изотов обратился в городскую прокуратуру с требованием вернуть деньги в бюджет, также он намерен жаловаться на удаление записи.