В Краснодарском крае сотрудников «скорой» Абинской больницы вызвали в полицию после их жалобы на отсутствие выплат

В Краснодарском крае сотрудников станции скорой помощи Абинской больницы вызвали в полицию после их жалобы на отсутствие выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами. С ними провели разъяснительную беседу, а одному из них выдали предупреждение о недопустимости нарушения закона «О противодействии экстремистской деятельности», сочтя его инициатором мероприятия. Об этом сообщили интернет-изданию «МБХ медиа» в проекте «Скорая журналистская помощь», куда обратились медики. В записанном видео сотрудники скорой рассказали, что, по состоянию на 18 мая, обещанные Владимиром Путиным выплаты им не перечислили, а руководство больницы пытается убедить их, что никаких доплат на самом деле не предусмотрено.