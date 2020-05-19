В Краснодарском крае сотрудников «скорой» Абинской больницы вызвали в полицию после их жалобы на отсутствие выплат

В Краснодарском крае сотрудников станции скорой помощи Абинской больницы вызвали в полицию после их жалобы на отсутствие выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами. С ними провели разъяснительную беседу, а одному из них выдали предупреждение о недопустимости нарушения закона «О противодействии экстремистской деятельности», сочтя его инициатором мероприятия. Об этом сообщили интернет-изданию «МБХ медиа» в проекте «Скорая журналистская помощь», куда обратились медики. В записанном видео сотрудники скорой рассказали, что, по состоянию на 18 мая, обещанные Владимиром Путиным выплаты им не перечислили, а руководство больницы пытается убедить их, что никаких доплат на самом деле не предусмотрено.
2020-05-19T16:33:46+03:00
2020-05-19T16:33:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2645549-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 19 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…