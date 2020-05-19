Правительство представило план восстановления экономики и доходов граждан после эпидемии коронавируса

Он рассчитан до конца 2021 года. Реализовать его планируется в три этапа.

Первый — это «стадия адаптации». Его цель— не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях.

Второй этап — «стадия восстановления». Его результатом должен стать восстановительный рост экономики, выход на траекторию устойчивого роста.

Третий — «активный рост». Его цель — обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых.

К концу 2021 года, согласно проекту плана, должен быть обеспечен устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.