Федеральная служба безопасности хочет присоединиться к проверке системы контроля граждан в период ограничительных мер

Как пишет Коммерсант, ФСБ интересует ее защищенность. Ведомство также напоминает о том, что разработка подобных систем должна

согласовываться. По словам руководителя столичного Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, это вполне нормальная практика. Между тем, некоторые эксперты считают, что данные, которые граждане вводят при получении пропусков, могут попасть в открытый доступ.