Зеленский в среду проведет пресс-конференция, которая заранее не анонсировали и допустят туда не всех – политолог

Пресс-конференция украинского президента Владимира Зеленского должна пройти в среду по итогам года своего президентства. Заранее мероприятие не анонсировали и допустят на него не всех. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог Тарас Березовец.

«Пресс-конференция украинского президента не анонсировалась заранее, и факт ее проведения был сюрпризов для журналистов. Смысл проведения ее не разглашается, никаких знаковых событий не планируется. Видимо, ключевая задача — подведение итогов за год правления. В этот раз мероприятие пройдет в парке Мариинского дворца. Журналисты оппозиционных СМИ допущены не будут. Это обычное дело, если даже они допускаются, то до вопросов их очередь не доходит», — отметил политолог.

Т.Березовец добавил, что на сегодняшний момент Зеленский остается самым популярным политиков на Украине, согласно опросам. Кроме того, он на втором месте по популярности среди президентов Украины с момента объявления страны независимой, уступая Кучме.

Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах офиса президента.