Туризм из России в Турцию не возобновится в скором времени, несмотря на открытие турецких границ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Турция может открывать границы сколько угодно и для кого угодно, но у России-то границы закрыты, самолетов нет. И вообще эти радостные заявления вызывают большой скепсис и у российских туроператоров по Турции, и у турецких компаний. Они считают, что раньше сентября Россия вряд ли выпустит самолеты в Турцию, ну может быть в августе. Но непонятно совершенно, что это будут за рейсы. Если не будет чартеров в Турцию, то никакого потока не будет, если надо будет шахматно рассаживать пассажиров, то это будут сумасшедшая стоимость билетов», — сказала она.

И. Тюрина добавила, что стремление Турции привлечь как можно быстрее туристов очевидно, но пока что страны вряд ли захотят открывать свои границы.

Турция планирует открыть свои границы для медицинских туристов уже 20 мая. В списке стран, гражданам которых разрешается въезд 31 государство, в том числе и Россия.