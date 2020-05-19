Шесть железнодорожных вокзалов Москвы повторно дезинфицировали, — сообщает МЧС

Обработаны как внутренние помещения, так и прилегающая территория. Всего с начала апреля сотрудники МЧС провели специальную санитарную обработку более 7 миллионов квадратных метров на социально-значимых объектах по всей стране.
2020-05-19T15:34:07+03:00
2020-05-19T15:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…