Левада Центр: 26% россиян утверждают, что у них на работе проводят сокращение кадров

26% россиян утверждают, что у них на работе проводят сокращение кадров. Это следует из опроса Левада Центра. Еще 15% опрошенных ожидают, что сокращения пройдут в ближайшее время. Четверть россиян говорят о задержке зарплат.
2020-05-19T15:33:10+03:00
2020-05-19T15:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…