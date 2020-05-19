Путин: Не все медицинские работники в России до сих пор получили положенные им выплаты и надбавки

Не все медицинские работники в России до сих пор получили положенные им выплаты и надбавки, — признал Владимир Путин. Сейчас он проводит совещание, посвященное этому вопросу. Президент напомнил, что в регионы поступило более 50 миллиардов рублей на эти цели.
2020-05-19T15:32:40+03:00
2020-05-19T15:32:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2645525-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 19 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…