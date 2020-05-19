Путин: Не все медицинские работники в России до сих пор получили положенные им выплаты и надбавки

Не все медицинские работники в России до сих пор получили положенные им выплаты и надбавки, — признал Владимир Путин. Сейчас он проводит совещание, посвященное этому вопросу. Президент напомнил, что в регионы поступило более 50 миллиардов рублей на эти цели.