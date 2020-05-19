В Ликино-Дулево оштрафовали активистов, протестующих против строительства мусорного полигона, за нарушение изоляции

В Ликино-Дулево полиция оштрафовала активистов, которые вышли протестовать против строительства мусорного полигона за нарушение самоизоляции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков.

«Пока у нас введен режим самоизоляции, людям запрещено выходить на улицу, в это время все, кто планировал построить мусоросжигательные заводы, свалки, продолжают это строить. Сейчас обострилась ситуация в Ликино-Дулеве, Псковская область, где компания, аффилированная с Чайкой (бывший генеральный прокурор Юрий Чайка – Э.М.) строит большой мусорный полигон вместе с мусороперерабатывающим комплексом. На протяжении полутора лет люди протестуют, потому что там вырубаются десятки гектар леса. И как раз сейчас туда приехала техника, пытается что-то там построить. Люди вышли, протестуют, а сотрудники полиции их задерживают за нарушение правил карантина и самоизоляции», — сказал он.

По словам политика, аналогичная ситуация разворачивается в подмосковном Тимохово, где активистов борющихся с мусоросжигательным заводом также оштрафовали «за нарушение самоизоляции».