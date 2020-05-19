Константин Северинов: Новые случаи коронавируса в Китае могут грозить второй волной эпидемии в мире

Новые случаи коронавируса в Китае могут грозить второй волной эпидемии в мире. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

«Возникло тридцать четыре новых случая в провинции Цзилинь, которые, в частности, были связаны с тем, что возникла цепочка, то есть идет какой-то эпидемиологический процесс. Казалось бы, количество еще минимально, но, учитывая то, что уровень устойчивости популяции, если верить тестам на антитела, тоже минимальный, то в отсутствие жестких мер по карантинированию нельзя исключить того, что произошло в Ухане», — сказал он.

К.Северинов отметил, что на сегодняшний день, учитывая, что провинция Цзилинь граничит с Приморскими краем, Россия представляет для Китая большую угрозу.

«На сегодняшний момент, безусловно, мы для Китая представляем большую проблему, чем они для нас, потому что мы все-таки имеем почетное второе место по количеству случаев, хотя в основном, конечно, в Москве и в Питере. Для страны, которая приняла все возможные меры, чтобы локализовать вспышку и подавить эпидемиологический процесс страна где эпидемия продолжает активно развиваться, конечно, представляет опасность. Я так понимаю, что границы там не очень хорошо стерегутся, поэтому огромное количество китайцев, наверное, до сих пор ездят туда-сюда», — заключил он.

Ранее агентство «Блумберг» сообщило, что в Китае закрыты на карантин более 100 миллионов жителей из-за новой вспышки коронавируса в провинции Цзилинь.