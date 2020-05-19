На Украине разразился скандал из-за интервью журналиста Гордона с бывшим лидером донбасских сепаратистов Гиркиным

На Украине разразился скандал из-за интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим лидером донбасских сепаратистов Игорем Гиркиным. Оно вызвало критику со стороны националистов. В то же время сам Гордон утверждает, что разговор готовился в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Интервью с экс-министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным, известным под псевдонимом Стрелков, Гордон опубликовал накануне в своем YouTube-канале. Неделей ранее он провел беседу с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Тем не менее, именно после интервью Гордона с одним из бывших лидеров сепаратистов к офису украинского журналиста в Киеве пришли несколько десятков членов националистических организаций. Они зажгли факелы и забросали здание яйцами. А в партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и вовсе потребовали возбудить дело по статье о поддержке терроризма.

В ответ на это Гордон опубликовал видеообращение, в котором утверждает: интервью с Гиркиным и Поклонской готовилось по согласованию со спецслужбами. Как уверяет журналист, слова активных участников событий 2014 года в Крыму и Донбассе будут использоваться в Гааге в качестве показаний.

Между тем в Службе безопасности Украины говорят, что с Гиркиным и Поклонской Гордон разговаривал по собственной инициативе. Однако информацию из интервью там намерены изучить в качестве доказательств, как считают в Киеве, захвата Россией украинской территории.