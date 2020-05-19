Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает обсудить возможность ликвидации верхней палаты парламента

Он написал в своем Твиттере, что в стране много ненужных депутатов и чиновников. Жириновский считает, что в два раза нужно сократить аппараты госслужащих и количество депутатов в парламентах всех уровней.
2020-05-19T16:03:00+03:00
2020-05-19T16:03:55+03:00
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16:03, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…