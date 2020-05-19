Михаил Мишустин вылечился от коронавируса и вернулся на работу в правительство

Премьер сегодня примет участие в совещании по выплатам медикам, которое проведет президент Путин.

В больнице Михаил Мишустин находился с конца апреля. Теперь он снова в строю. Президент Путин сегодня вернул Мишустину полномочия премьер-министра. После болезни обязанности главы правительства несколько недель исполнял его первый заместитель Андрей Белоусов. Сегодня президент аннулировал предыдущий указ. Утром Мишустин провёл рабочее совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, рассказал агентству Интерфакс пресс-секретарь премьера Борис Беляков. Вскоре пройдёт ещё одно, на этот раз с президентом по поводу надбавок медикам, которые работают с больными коронавирусом. Мишустин вчера потребовал за день решить вопрос с выплатами средств после жалоб медиков в разных регионов, что обещанных Путиным денег они так и не получили. О своем заражении коронавирусом Мишустин сообщил президенту во время видеоконференции 30 апреля. Издание Медуза предположило, что премьер после выздоровления может не вернуться к своим обязанностям, а его место продолжит занимать Белоусов. В Кремле это отрицали и пообещали, что Мишустин вернётся в кресло премьера, как только поправится.



Коронавирусом помимо главы правительства заразились также министры строительства Владимир Якушев и культуры Ольга Любимова. Оба они уже вылечились от инфекции. Кроме того коронавирус выявили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он уже неделю в больнице.