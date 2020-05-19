Путин: В регионы поступило более 50 миллиардов рублей на выплаты медикам, однако далеко не все их получили

В регионы поступило более 50 миллиардов рублей на выплаты медикам, однако далеко не все их получили. Об этом вновь сегодня заявил Владимир Путин.

По словам президента, в некоторых регионах деньги медикам выплачивались не те, о которых говорили на совещании.