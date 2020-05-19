Депутат Тумусов: Высокая смертность от коронавируса среди медиков связана с нехваткой СИЗ на первом этапе пандемии

Высокая смертность от коронавируса среди медиков связана с нехваткой средств индивидуальной защиты на первом этапе пандемии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

«На первом этапе начала эпидемии действительно не хватало средств индивидуальной защиты для врачей. Ну и вторая причина, поскольку много очень много отделений больниц перепрофилировали и врачей обучили, но работа инфекциониста и работа терапевта или офтальмолога – это разные вещи и, конечно, могли допустить какие-то маленькие ошибки. Но самое главное, конечно, отсутствие средств индивидуальной защиты», — сказал он.

Ф.Тумусов подчеркнул, что президент и правительство уделяют вопросу защиты медицинских работников огромное внимание.

По данным издания «Медуза», смертность от коронавируса среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.