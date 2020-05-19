Очередной выпуск авторской программы Никиты Михалкова не покажут в эфире телеканала «Россия 24»

Как стало известно ТАСС, он выйдет только на YouTube-канале «Бесогон ТВ». Михалков хочет рассказать о том, кто и как отреагировал на его предыдущий выпуск. Напомню, он был снят с телевизионного эфира. Михалков, в частности, говорил о том, что миллиардер Бил Гейтс хочет вживить чипы людям, чтобы контролировать их.
2020-05-19T14:35:39+03:00
2020-05-19T14:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…