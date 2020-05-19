Очередной выпуск авторской программы Никиты Михалкова не покажут в эфире телеканала «Россия 24»

Как стало известно ТАСС, он выйдет только на YouTube-канале «Бесогон ТВ». Михалков хочет рассказать о том, кто и как отреагировал на его предыдущий выпуск. Напомню, он был снят с телевизионного эфира. Михалков, в частности, говорил о том, что миллиардер Бил Гейтс хочет вживить чипы людям, чтобы контролировать их.