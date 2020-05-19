В Орехово-Зуевском р-не Подмосковья полиция оштрафовала жителей, которые недовольны строительством мусорного полигона

В Орехово-Зуевском районе Подмосковья полиция оштрафовала местных жителей, которые недовольны строительством мусорного полигона. Как рассказал «Эху Москвы» политик Дмитрий Гудков, активистов обвиняют в нарушении режима изоляции. По данным Гудкова, также за нарушение изоляции оштрафованы жители подмосковной деревни Тимохово, которые выступают против строительства мусоросжигательного завода.