В Казани проводят проверку после появления видео, где сотрудница полиции без маски и перчаток выписывает штраф

В Казани проводят проверку после появления в соцсетях видео, в котором сотрудница полиции без маски и перчаток выписывает местному жителю штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты. Видео появилось накануне в нескольких соцсетях. В пресс-службе полиции Татарстана говорят, что сотрудницу могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Там также добавили, что местные полицейские обеспечены масками и перчатками.