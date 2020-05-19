В Казани проводят проверку после появления видео, где сотрудница полиции без маски и перчаток выписывает штраф

В Казани проводят проверку после появления в соцсетях видео, в котором сотрудница полиции без маски и перчаток выписывает местному жителю штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты. Видео появилось накануне в нескольких соцсетях. В пресс-службе полиции Татарстана говорят, что сотрудницу могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Там также добавили, что местные полицейские обеспечены масками и перчатками.
2020-05-19T14:33:56+03:00
2020-05-19T14:33:56+03:00
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14:33, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…