Сезон отдыха детей в летних лагерях в России может начаться в июле, но с определенными ограничениями

Решения будут принимать региональные власти, — сообщила зам.главы Роспотребнадзора Ирина Брагина. По ее словам, во всех лагерях должна будет проведена тщательная дезинфекция, а также созданы запасы средств защиты и антисептиков.
2020-05-19T14:32:28+03:00
2020-05-19T14:32:28+03:00
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14:32, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…