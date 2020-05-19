Минздрав выступает за повышение возраста продажи алкоголя до 21-го года

В ведомстве считают, что это сократит риски для здоровья, а также поможет снизить число ДТП. Ранее в интервью агентству РИА Новости сенатор Валерий Рязанский сказал, что нужно повысить возраст продажи алкоголя с 18-ти лет. В Совете Федерации готовится соответствующий законопроект.
2020-05-19T14:32:08+03:00
2020-05-19T14:32:08+03:00
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14:32, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…