Минздрав выступает за повышение возраста продажи алкоголя до 21-го года

В ведомстве считают, что это сократит риски для здоровья, а также поможет снизить число ДТП. Ранее в интервью агентству РИА Новости сенатор Валерий Рязанский сказал, что нужно повысить возраст продажи алкоголя с 18-ти лет. В Совете Федерации готовится соответствующий законопроект.