Глава Ассоциации производителей СИЗ: Уровень смертности врачей от коронавируса может быть связан с обеспечением СИЗ

Высокий уровень смертности от коронавируса среди врачей в России может быть связан с несвоевременным обеспечением медиков качественными средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

«Мы общаемся с нашими коллегами из Европейской Федерации Безопасности. Они говорят о том, что процесс заражения у врачей максимален, именно в тех местах, где не смогли оперативно решить проблему обеспечения средствами индивидуальной защиты. Маска или повязка защитить врача от вируса, конечно, не смогут, должны быть обеспечена защита», — сказал он.

В.Котов добавил, что в связи с пандемией необходимо пересмотреть механизмы снабжения врачей средствами защиты.

«Речь идет о создании резерва и о пересмотре норм выдачи, кому из медицинского персонала, какие средства защиты нужны, в каком количестве с тем, чтобы обеспечивать их», — заключил он.

По данным издания «Медуза», смертность от коронавируса среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.