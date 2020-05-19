Ассоциация производителей СИЗ: Российские производители сталкиваются с отсутствием сырья для перчаток и респираторов

Российские производители средств индивидуальной защиты сталкиваются с отсутствием сырья для перчаток и респираторов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

«Наши поставщики, которые обеспечивают рынок в России перчатками, отмечают, что за последние месяцы в связи с резко увеличившимся спросом, количество остатков на складах у них фактически закончились, и, к сожалению, резко увеличить закуп от производства сейчас достаточно проблематично. Основная проблема, с которой сейчас сталкиваются производители респираторики – это наличие сырья. Речь, в первую очередь, о таком материале как мельтбаун. В России его производится в недостаточном количестве, в основном он импортируется», — сказал он.

В.Котов назвал обеспечение производителей средств индивидуальной защиты сырьем основной задачей, стоящей перед страной.

В Москве с 12 мая ввели режим обязательного ношения масок и перчаток. За появление в общественном транспорте, в магазинах или в такси без перчаток и маски взыскивается штраф пять тысяч рублей.

Ранее различные представители Всемирной Организации здравоохранения неоднократно называли ношение маски сугубо профилактической мерой. По мнению экспертов, если человек здоров, то он обязан носить маску только если работает с больными. В ВОЗ также подчеркивали, что если не соблюдать остальных мер безопасности – не следить за социальной дистанцией и не мыть руки, — сама по себе маска не будет препятствовать заражению.