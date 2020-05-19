Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения

Он считает, что ВОЗ допустил ошибки в борьбе с коронавирусом.

Очередной критический выпад Трампа в отношении ВОЗ на этот раз оказался наиболее жестким. Он не исключил, что США могут пересмотреть свое членство в организации вплоть до своего выхода из нее. Это произойдет в случае, если ВОЗ в течение 30 дней не проведет реформы, написал Трамп в письме ее гендиректору Тедросу Гебрейесусу. В том числе, по его словам, ВОЗ должна продемонстрировать свою независимость от Пекина. Именно неверные шаги в отношения Китая в рамках распространения коронавируса в Вашингтоне считают причиной возникновения масштабной эпидемии и в самих Штатах. Кроме того, там полагают, что ВОЗ могла скрывать данные о причинах вспышки болезни. В Пекине, к слову, уже отреагировали на новые угрозы Трампа, сказав, что США пытаются снять с себя ответственность за эпидемию.

О приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения Трамп объявил еще в середине апреля. Тогда американский президент сообщал, что США вносили в бюджет ВОЗ от 400 до 500 млн долларов в год. При этом доля Китая, как утверждалось, в 10 раз меньше.

Тем временем Трамп в ходе брифинга в Белом доме сообщил, что начал принимать препараты от малярии и волчанки, чтобы не заразиться коронавирусом. При этом, по словам экспертов, доказательств из эффективности нет, а их прием может быть небезопасным.