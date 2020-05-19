Новая вспышка коронавируса в одной из провинций Китая заставила более ста миллионов человек вернуться к карантину

Новая вспышка коронавируса в одной из провинций Китая заставила более ста миллионов человек вернуться к режиму карантина, сообщает агентство Блумберг.

В городах провинции Цзилинь перестали ходить поезда и автобусы, закрыли школы и ВУЗы. В национальных соцсетях циркулируют видео с плачущими студентами, которые вынуждены покинуть кампусы и опять вернуться домой или закрыться в своих общежитиях. Администрация одного из городов провинции объявила, что кондоминиумы с фактами и подозрениями на коронавирус будут закрыты; жителям разрешат ненадолго покидать дома для покупки самого необходимого раз в два дня, сообщает агентство. Оперативная и жесткая реакция китайских властей отражают опасения новой вспышки эпидемии, подтверждая насколько хрупким может быть процесс возвращения к нормальной жизни, не только в Китае, но и в других странах, отмечает автор публикации. — После критики во всем мире по поводу запоздалой реакции Пекина на первые проявления пандемии в Ухане, Си Цзинь Пин принимает очевидные усилия, чтобы остановить распространение вируса на северо-востоке страны. Власти еще не знают причин нового витка КОВИД-19, однако, передает Блумберг, подозревают, что заразившиеся контактировали с гражданами Китая, вернувшимися из России, где, отмечена «наихудшая ситуация с коронавирусом в Европе».



Глава Национальной комиссии по здравоохранению Китая в минувший уикенд заявил телеканалу Си-эн-эн, что службы, контролирующие возращение соотечественников из-за рубежа в централизованные карантинные центры «должны лучше делать свою работу».