Премьер-министр Михаил Мишустин завершил лечение от коронавируса и выписан из клиники, — рассказал Интерфаксу пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. По его словам, сегодня утром Мишустин уже провел рабочее совещание в режиме видеоконференции и готовится к совещанию с президентом, на котором речь пойдет о выплатах медикам.