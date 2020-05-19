Премьер-министр Михаил Мишустин завершил лечение от коронавируса и выписан из клиники, — рассказал Интерфаксу пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. По его словам, сегодня утром Мишустин уже провел рабочее совещание в режиме видеоконференции и готовится к совещанию с президентом, на котором речь пойдет о выплатах медикам.
2020-05-19T14:09:30+03:00
2020-05-19T14:09:30+03:00
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14:09, 19 мая 2020
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