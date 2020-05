Власти Москвы уверены в точности числа скончавшихся в апреле от коронавируса

Об этом говорится в письме главы столичного департамента здравоохранения в газету New York Times. Издание на прошлой неделе написало о том, что статистика смертности в Москве и в целом по России может быть на 70-80 процентов выше официальной.

Журналисты газеты New York Times не учли позицию правительства Москвы, полагает Алексей Хрипун. По его словам, от коронавируса в апреле в Москве умерли 639 человек. Всего за прошлый месяц зарегистрировано почти 12 тысяч летальных исходов, но это не значит, что к смерти людей привела новая инфекция. В каждом случае проводят вскрытие, которое должно установить причину. Опубликованные мэрией цифры не раскрывают причины смертей, и в любом случае каждый год серьезно отличаются, пишет глава столичного департамента здравоохранения в редакцию New York Times. Он называет рост смертности в прошлом месяце естественным при распространении острых респираторных вирусных инфекций, из-за которых осложняются остальные заболевания. Хрипун указывает, что в других странах число смертей от коронавируса ниже чем общий рост смертности». Цитата: «Даже если все дополнительные летальные случаи за апрель были бы связаны с новой инфекцией, показатели смертности в Москве были бы ниже чем в Нью-Йорке и Лондоне», — утверждает Хрипун. Ранее New York Times и Financial Times попали под огонь критики МИДа, который потребовал опровержения статей, где говорилось о том, что смертность в Москве, а также Петербурге от коронавируса может быть на 70 процентов выше официальной статистики.

Редакция New York Times после критики отказалась давать опровержение, назвав информацию проверенной и отметив, что журналисты взяли её в том числе из открытых данных мэрии Москвы.