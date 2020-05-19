«Интер» договорился с «Реалом» и «Баварией» провести в следующем году благотворительный турнир

Миланский футбольный клуб «Интер» договорился с мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» провести в следующем году благотворительный турнир. Доходы от всех матчей пойдут медицинским учреждениям. Как говорят в клубе, это будет символ поддержки объединенной Европы, страны которой заботятся друг о друге.
2020-05-19T13:35:52+03:00
2020-05-19T13:35:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 19 мая 2020
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