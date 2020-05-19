Вашингтон вновь обвиняет Пекин в сокрытии информации по коронавирусу

Министр здравоохранения США Алекс Азар считает, что этому способствовала Всемирная организация здравоохранения. Пекин, в свою очередь, считает, что Вашингтон хочет снять с себя ответственность за ситуацию с коронавирусом в США.
2020-05-19T13:35:10+03:00
2020-05-19T13:35:10+03:00
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13:35, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…