В Москве отменили более 130-ти штрафов за езду с неправильно указанным номером автомобиля в пропуске

Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе московской автодорожной инспекции. Речь идет о неправильно указанной цифре или букве в номере машины. В ведомстве напоминают, что обжаловать такие штрафы можно через порталы мос.ру или «Автокод».