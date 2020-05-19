В Москве отменили более 130-ти штрафов за езду с неправильно указанным номером автомобиля в пропуске

Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе московской автодорожной инспекции. Речь идет о неправильно указанной цифре или букве в номере машины. В ведомстве напоминают, что обжаловать такие штрафы можно через порталы мос.ру или «Автокод».
2020-05-19T13:33:48+03:00
2020-05-19T13:33:48+03:00
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13:33, 19 мая 2020
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