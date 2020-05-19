Журнал Forbes опубликовал список самых перспективных людей в России до тридцати лет

Туда попали представители самых разных видов деятельности.

Редакция журнала при участии тридцати двух экспертов выбрала по три номинанта в десяти категориях. Главным критерием отбора было влияние этих людей в своем профессиональном сообществе и их возраст – кандидатам должно было быть не больше тридцати.

В итоге самыми перспективными предпринимателями стали основатели медицинской компании BestDoctor Михаил Беляндинов и Марк Саневич, программный директор бизнес-школы Skillbox Игорь Коропов и сооснователь онлайн-сервиса «Кухня на районе» Кирилл Родин.

В отдельную категорию выделили «Социальные практики», где эксперты отметили директора СПИД.Центра Сергея Абдурахманова, основательницу центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анну Ривину, а также разработчика сервисов для людей с ограниченными возможностями Ивана Бакаидова.

Еще в рейтинге отмечены основатели паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов, коммерческий директор «Яндекса» Дмитрий Качмар, комик Нурлан Сабуров и многие другие.

Русская версия журнала Forbes публикует такой список уже во второй раз.