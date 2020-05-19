Глава Роснано Анатолий Чубайс считает зависимость от нефтяных доходов опасной для российской экономики

Государственный чиновник напомнил о том, что нефтяные доходы занимают в российской экономике 60 процентов экспорта, 40 процентов бюджета и 20 процентов ВВП. Несмотря на обещания уменьшить эту зависимость в течении 15 лет, результата усилия правительства пока не приносят. По оценкам Чубайса цена на нефть в этом году не поднимется выше 40 долларов за баррель, тогда как бюджет сверстан под 42 с половиной. Это по мнению Чубайса, которое он высказал в интервью Форбс, не тревожный звонок, а набатный колокол. Глава Роснано вспомнил ковбойскую поговорку о том, что с дохлой лошади надо слезть. Если этого не удастся сделать это приведет страну в тупик. При этом речь идет не об эффекте, который проявится в течении нескольких лет, а о долгой перспективе. Все, ребята, обратился Чубайс к коллегам, хватит говорить о слезании с нефтяной иглы.

Анатолий Чубайс полагает, что избавиться от нефтяной зависимости можно, развивая инновационную экономику.