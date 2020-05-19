Совет Федерации предлагает повысить возраст продажи алкоголя с 18-ти до 21-го года

Соответствующие предложения будут переданы в правительство, — рассказал РИА сенатор Валерий Рязанский. По его словам, в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет. Ранее Минздрав сообщил о росте потребления алкоголя в условиях изоляции.