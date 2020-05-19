Совет Федерации предлагает повысить возраст продажи алкоголя с 18-ти до 21-го года

Соответствующие предложения будут переданы в правительство, — рассказал РИА сенатор Валерий Рязанский. По его словам, в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет. Ранее Минздрав сообщил о росте потребления алкоголя в условиях изоляции.
2020-05-19T13:04:22+03:00
2020-05-19T13:04:22+03:00
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13:04, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…