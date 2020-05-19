Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра

Последние три недели временным главой правительства был первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Российский президент отменил собственный указ от 30 апреля, согласно которому Михаил Мишустин лишался полномочий главы правительства на время лечения от коронавируса. Теперь премьер-министр снова приступает к своим обязанностям, соответствующее распоряжение главы государства уже вступило в силу. Хотя еще накануне руководитель кабинета министров проводил совещания по видеосвязи из больницы, сегодня он уже работает в Доме правительства. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал его пресс-секретарь, подчеркнувший, что Мишустин полностью выздоровел и сейчас готовится к совещанию с президентом.

Помимо главы правительства, коронавирусом ранее заразились трое его подчиненных – министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава министерства образования и науки Валерий Фальков, а также руководитель Минкульта Ольга Любимова. Фальков и Любимова уже выздоровели, а Якушев продолжает лечение на дому.

Ранее коронавирусом также заразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но о его выздоровлении пока не сообщалось.