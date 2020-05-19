Лысенко: Системы мониторинга за соблюдением режима самоизоляции москвичами проходят необходимую сертификацию

Системы мониторинга за соблюдением режима самоизоляции москвичами проходят необходимую сертификацию и соответствует законодательству. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Системы мониторинга, упомянутые в «Коммерсанте», это тоже элементы государственных информационных систем. И все системы защиты такого рода в соответствии с нормативными актами проходят необходимую сертификацию своих элементов, в том числе, согласование модели угроз с ФСБ России, с ФСТЭК России и с последующей аттестацией. В нашем случае все элементы систем пропусков и социальный мониторинг, и любые другие, которые мы используем, у нас все строятся на такого рода аттестованных системах. В этой связи мы считаем, что это нормальная, обычная процедурная вещь. Мы обязаны соблюдать и будем соблюдать это законодательство», — сказал он.

Как сообщает издание «Коммерсант», Федеральная служба безопасности займется проверкой систем мониторинга, которые отслеживают соблюдение условий изоляции в период эпидемии коронавируса. По информации СМИ, такую проверку ФСБ готова выполнять в недельный срок. Юристы считают, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требования ФСБ по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.