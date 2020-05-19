В Москве ежедневно порядка 3 тысяч человек с коронавирусом и симптомами ОРВИ пытаются получить пропуска для передвижения по городу. Об этом «Эху Москвы» сообщил руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Лысенко при этом отметил, что при вводе данных система распознает данные человека, находящегося в реестре заболевших и просто октазывает в выдаче пропуска.