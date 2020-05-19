Начальник контрольного управления Москвы: Ирина Карабулатова получит уведомление об отмене штрафов в ближайшее время

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Инвалид первой группы Ирина Карабулатова, оштрафованная ранее за нарушение режима самоизоляции, получит уведомление об отмене штрафов в ближайшее время. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков. «Штрафы отменены. То, что вчера вечером было получено уведомление — это техническая история. Сами штрафы были направлены некоторое время назад. Об одном она получила уведомление чуть раньше, второе уведомление она получила позже. Но по самим штрафам вчера уже запущена процедура аннулирования. Уведомление об отмене штрафов она получит в ближайшее время», — сказал Данчиков.

Ранее профессор РУДН Ирина Карабулатова сообщила, что ей пришел еще один штраф за отсутствие приложения «Социальный мониторинг». Оно контролирует передвижение людей с коронавирусом. Карабулатова из-за болезни уже год прикована к постели. На карантин ее отправили из-за ОРВИ, — сообщает издание «Медуза».

Вчера преподаватель написала в Фейсбуке о первом штрафе в 4 тысячи рублей за нарушение режима изоляции. После того, как пост процитировали СМИ, начальник контрольного управления Москвы Евгений Данчиков объявил, что штраф аннулирован.