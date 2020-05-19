Студент Высшей школы экономики Егор Жуков пожаловался в Европейский суд по правам человека

Он считает, что подвергается политическому преследованию, поскольку его уголовное дело и приговор были политически мотивированы. Также, по мнению Жукова, власти нарушили его право на справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения мнения, — сообщают «Ведомости», ссылаясь на правозащитную группу «Агора». Жуков осужден на 3 года условно по делу о призывах к экстремизму.
2020-05-19T12:33:40+03:00
2020-05-19T12:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…