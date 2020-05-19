Студент Высшей школы экономики Егор Жуков пожаловался в Европейский суд по правам человека

Он считает, что подвергается политическому преследованию, поскольку его уголовное дело и приговор были политически мотивированы. Также, по мнению Жукова, власти нарушили его право на справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения мнения, — сообщают «Ведомости», ссылаясь на правозащитную группу «Агора». Жуков осужден на 3 года условно по делу о призывах к экстремизму.