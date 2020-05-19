Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал падение цен на мировом рынке нефти «набатным колоколом для России»

В интервью «Форбс» он сказал, что стране нужно принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен. По выражению Чубайса, сейчас нефть и газ – этого хребет российской экономики, на него приходится 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта.

Вчера российская нефть Urals подорожала до 30-ти долларов за баррель впервые с середине марта.