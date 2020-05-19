Правительство России не рассматривало вариант с раздачей населению всех средств фонда национального благосостояния, — сообщил в эфире Первого канала глава Министерства труда Антон Котяков. Так он ответил на вопрос о том, что ресурсов фонда хватило бы на то, чтобы выплатить каждому россиянину по 54 тысячи рублей. По оценке министра, в России на соцподдержку населения направили 570 миллиардов рублей.