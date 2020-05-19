Правительство России не рассматривало вариант с раздачей населению всех средств фонда национального благосостояния, — сообщил в эфире Первого канала глава Министерства труда Антон Котяков. Так он ответил на вопрос о том, что ресурсов фонда хватило бы на то, чтобы выплатить каждому россиянину по 54 тысячи рублей. По оценке министра, в России на соцподдержку населения направили 570 миллиардов рублей.
2020-05-19T12:32:42+03:00
2020-05-19T12:32:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2645395-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 19 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…