Лысенко: В целом москвичи дисциплинированно соблюдают режим самоизоляции

Согласно оценке руководителя столичного Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, москвичи в целом москвичи дисциплинированно соблюдают режим самоизоляции. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете, в целом я бы сказал, что люди очень дисциплинированно себя ведут и соблюдают режим. Но, конечно, количество людей, передвигающихся по городу, увеличивается, потому что с 12 мая возобновлена работа некоторых предприятий, открыты какие-то отрасли экономики. И естественно количество социальных контактов увеличивается. В этой связи и требования к тем, кто должен соблюдать карантин, естественно, растут. Поэтому и система пропусков, и система мониторинга направлена на то, чтобы люди, к сожалению находящиеся на карантине по причине болезни, вели себя дисциплинированно», — сказал он.