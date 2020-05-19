Департамент информационных технологий блокирует оформление пропусков для москвичей, обязанных соблюдать карантин

Департамент информационных технологий блокирует возможность оформления цифровых пропусков для москвичей, обязанных соблюдать карантин. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«И мы их как аннулируем, так и просто на форме выдачи пропуска блокируем саму возможность его оформить. Таким образом, мы защищаем общество от того, чтобы люди с коронавирусом или с симптомами ОРВИ (подозрением на вирус) могли получить пропуск для передвижения», — сказал он.