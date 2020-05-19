Лысенко: В день фиксируется около трех тысяч попыток оформить пропуска для москвичей, обязанных соблюдать карантин

МОСКВА. 19 мая. В день фиксируется около трех тысяч попыток оформить пропуска для москвичей, обязанных соблюдать карантин. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Вы знаете, что у нас больные коронавирусом и с симптомами гриппа (симптомами ОРВИ – Э.М.) указом не имеют права гулять, в том числе, передвигаться на транспорте. Соответственно, мы регулярно отслеживаем попытку выписать пропуск людям, которые находятся в этих реестрах. Примерно в день мы фиксируем таких попыток около трех тысяч», — сказал он.