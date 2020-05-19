Япония снова заявила о претензиях на Южные Курилы

В докладе главы японского МИДа острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи названы северными территориями, на них «распространяется суверенитет Японии». Документ с такой формулировкой Тосимицу Мотэги представил правительству, сообщает агентство Киодо. В Токио считают, что мирный договор с Москвой может быть подписан только после решения вопроса о принадлежности четырёх островов южной части Курил. Их власти Японии вычеркнули из доклада «Синяя книга дипломатии» в прошлом году для того чтобы улучшить отношения и подписать соглашение. Токио пока не удается дипломатическим способом урегулировать территориальный спор с Москвой, который длится больше 70-ти лет. Премьер Синдзо Абэ в начале года объявил, что его страна будет действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться подписания договора. До этого президент Путин не раз давал понять, что Россия не собирается отдавать Японии Южные Курилы. Из-за пандемии коронавируса переговоры отложили. Стороны планировали обсудить, в том числе, возможность безвизового посещения островов для бывших жителей Японии.



В Кремле и МИДе на новый доклад главы японского МИДа пока не отреагировали.